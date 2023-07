Aktien Frankfurt Schluss: Dax zurück über 16 000 Punkte - Niedrige US-Inflation

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die US-Verbraucherpreise haben am Mittwoch die Erholung am deutschen Aktienmarkt weiter befeuert. Die Inflation in den Vereinigten Staaten hatte sich im Juni unerwartet stark abgeschwächt, das wirkte als Kaufanreiz für die Investoren. Der Dax sprang zurück über die psychologisch wichtige Marke von 16 000 Punkten, unter die er in der schwachen Vorwoche gefallen war - er schloss mit plus 1,47 Prozent auf 16 023,00 Zählern. Der MDAX der mittelgroßen Titel ging mit einem Aufschlag von 2,32 Prozent auf 27 951,82 Zähler aus dem Handel.

"Das ist der ersehnte Befreiungsschlag", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners zu den Inflationsdaten. Diese machen laut dem Marktbeobachter Hoffnung auf eine weniger restriktive Geldpolitik der Notenbanken, nachdem noch in der vergangenen Woche umgekehrt die Sorge vor steigenden Zinsen die Kurse belastet hatte.

Dennoch dürfte nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank in Liechtenstein, die Fed bei ihrer nächsten Sitzung Ende Juli weiter an der Zinsschraube drehen. Die Inflationsthematik erscheine auf kurze Sicht für die Notenbanker zwar weniger akut, doch mittelfristig seien die Risiken durch die Teuerung noch nicht gebannt, merkte er an. "Den US-Währungshütern dürften vor allem die im Verhältnis zu ihren bereits vollstreckten Zinsanhebungen noch immer recht lockeren Finanzierungsbedingungen ein Dorn im Auge sein." Hierzu trügen auch die gut laufenden Aktienmärkte bei, so Gitzel. Hinzu komme der weiterhin dynamische US-Arbeitsmarkt ./tav/he