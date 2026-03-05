Aktien Frankfurt Schluss: Deutliche Verluste mit schwachem US-Leitindex

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag einen lange richtungslosen Handel mit einem Kursrutsch beendet. Im Sog des schwachen US-Leitindex Dow Jones Industrial büßte sein deutsches Pendant letztlich 1,61 Prozent auf 23.815,75 Punkte ein. Damit notiert er nun auch wieder unter der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Durchschnittslinie. Angesichts der unübersichtlichen Lage im Nahen Osten hielten sich die Anleger zurück. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel ging 2,20 Prozent tiefer mit 29.688,96 Punkten aus dem Handel.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 1,5 Prozent nach. In London und Zürich standen ähnliche Verluste zu Buche. Der New Yorker Dow büßte zum europäischen Börsenschluss 1,6 Prozent ein, während der technologielastige NASDAQ 100 nur um 0,5 Prozent sank.

"Die Anleger bleiben in Sorge, dass sich der Krieg im Nahen Osten jederzeit weiter dynamisieren kann", schrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Gerüchte und Spekulationen erreichen die Finanzmärkte und machen die Lage zunehmend undurchsichtiger. Das schürt Verunsicherung und sorgt für fallende Aktienkurse."/gl/jha/