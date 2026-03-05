05.03.2026 18:05:38

Aktien Frankfurt Schluss: Deutliche Verluste mit schwachem US-Leitindex

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag einen lange richtungslosen Handel mit einem Kursrutsch beendet. Im Sog des schwachen US-Leitindex Dow Jones Industrial büßte sein deutsches Pendant letztlich 1,61 Prozent auf 23.815,75 Punkte ein. Damit notiert er nun auch wieder unter der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Durchschnittslinie. Angesichts der unübersichtlichen Lage im Nahen Osten hielten sich die Anleger zurück. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel ging 2,20 Prozent tiefer mit 29.688,96 Punkten aus dem Handel.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 1,5 Prozent nach. In London und Zürich standen ähnliche Verluste zu Buche. Der New Yorker Dow büßte zum europäischen Börsenschluss 1,6 Prozent ein, während der technologielastige NASDAQ 100 nur um 0,5 Prozent sank.

"Die Anleger bleiben in Sorge, dass sich der Krieg im Nahen Osten jederzeit weiter dynamisieren kann", schrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Gerüchte und Spekulationen erreichen die Finanzmärkte und machen die Lage zunehmend undurchsichtiger. Das schürt Verunsicherung und sorgt für fallende Aktienkurse."/gl/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:59 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen