DAX 40

24 672,40
-611,86
-2,42 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
02.03.2026 17:53:38

Aktien Frankfurt Schluss: Deutliche Verluste wegen Iran-Krieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der amerikanisch-israelische Angriff auf den Iran und dessen Vergeltungsschläge haben den DAX am Montag deutlich belastet. Mit den robusteren US-Börsen konnte der deutsche Leitindex sein Minus kaum eindämmen. Dennoch sprachen Marktbeobachter von einer vergleichsweise besonnenen Reaktion der hiesigen Anleger.

Zum Handelsende stand beim Dax ein Verlust von 2,56 Prozent auf 24.638,00 Punkte zu Buche. Damit rutschte er unter die für den kurz- bis mittelfristigen Trend wichtigen 21- und 50-Tage-Durchschnittslinien, nachdem er am Freitag zeitweise noch Kurs auf sein Rekordhoch von Mitte Januar genommen hatte.

Trotz der Unsicherheit durch den Iran-Krieg sei die 25.000-Punkte-Marke aber noch im Blickfeld, betonte Analyst Tobias Basse von der NordLB. Der Markt rechne offenbar mit einem eher kurzen Konflikt. US-Präsident Donald Trump dürfte mit Blick auf die Kongresswahlen im November, wenn alle Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Senatssitze zur Disposition stehen, kein Interesse an einer langen militärischen Auseinandersetzung haben.

Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es zum Wochenauftakt um 2,21 Prozent auf 30.863,12 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 2,5 Prozent. In London und Zürich standen ebenfalls klare Verluste zu Buche. An den New Yorker Börsen verloren der Dow Jones Industrial und der NASDAQ 100 derweil jeweils nur etwa ein halbes Prozent./gl/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 672,40 -2,42%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:16 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. Der Dow verbucht Verluste. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen