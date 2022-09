Aktien Frankfurt Schluss: Erholung wieder zunichte - Anleger vor Fed risikoscheu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Kurserholung zu Wochenbeginn sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder abgetaucht. Der Leitindex Dax (DAX 40) war nach anfänglichen Gewinnen bereits am Vormittag ins Minus gedreht, zum Handelsschluss betrug der Abschlag 1,03 Prozent auf 12 670,83 Punkte. Damit sind sämtliche Vortagesgewinne wieder dahin. Mit der Aussicht auf eine weitere kräftige Zinserhöhung in den USA am Mittwoch gingen die Investoren kaum mehr ins Risiko.

Der MDAX beendete den Handelstag mit einem Abschlag von 0,88 Prozent bei 23 759,51 Zählern. Kursbelastend wirkten laut Börsianern auch neue Inflationsdaten: Die deutschen Erzeugerpreise stiegen im August deutlich stärker als erwartet. Die Marktteilnehmer sahen dadurch das Szenario von weiteren Zinserhöhungen auch in der Eurozone untermauert./tav/jha/