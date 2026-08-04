Aktien Frankfurt Schluss: Erneuter Dax-Rekord dank Hoffnung auf Iran-Einigung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekord zum Wochenstart hat sich der DAX auch am Dienstag nach oben geschwungen und erneut eine Bestmarke aufgestellt. Der deutsche Leitindex schloss am Ende 0,77 Prozent im Plus bei 26.202,35 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte legte um 0,15 Prozent auf 32.559,91 Zähler zu.

"Der Sprung über die psychologisch wichtige 26.000-Punkte-Marke wirkt beim Dax wie ein Dosenöffner. Der Dreiklang aus Geopolitik, Geldpolitik und Unternehmenszahlen liefert derzeit die gewünschten Koordinaten für die Navigationssysteme der Anleger", kommentierte Marktanalyst Timo Emden vom Handelshaus CapTrader. "Die jüngste Rekordserie sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit dem schwelenden Iran-Konflikt nach wie vor erhebliche Risiken unter der Oberfläche glimmen."

Zuletzt überwog mit Blick auf den Nahen Osten jedoch der Optimums der Anleger, was sich auch in den weiter sinkenden Ölpreisen widerspiegelte. In einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC sagte US-Finanzminister Scott Bessent: "Wir befinden uns in Gesprächen mit den Iranern, und ich denke, es besteht die Chance, dass wir heute oder morgen eine Einigung erzielen, um die Straße von Hormus zu öffnen". Angesprochen auf eine mögliche Gebührenerhebung durch den Iran in der für den internationalen Gas- und Ölhandel zentralen Meerenge machte Bessent klar, er gehe davon aus, dass eine freie Durchfahrt möglich sein werde./la/he