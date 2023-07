Aktien Frankfurt Schluss: Erst fester Dow zieht Dax mit nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wieder einmal hat der deutsche Aktienmarkt Rückenwind aus den USA benötigt. Erst als an der Wall Street die Kurse stiegen und der dortige Leitindex Dow (Dow Jones 30 Industrial) auf den höchsten Stand seit April 2022 stieg, ging es auch hierzulande nach oben. Der Dax (DAX 40) schloss am Donnerstag 0,59 Prozent fester bei 16 204,22 Punkten. Damit verlieb der Leitindex allerdings in der Handelsspanne der vergangenen Tage, die von etwa 16 000 bis 16 241 Punkten reicht.

Anders als der Dax verbuchte der MDAX keinen Gewinn, mit dem Index der mittelgroßen Titel ging es um 0,53 Prozent auf 28 231,01 Zähler nach unten. Hier belasteten nicht zuletzt die Kurseinbußen der beiden Essenslieferanten HelloFresh und Delivery Hero./bek/he