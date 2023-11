Aktien Frankfurt Schluss: Fed-Chef Powell vermasselt Dax die Börsenwoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neu entfachte Zinssorgen haben den Dax (DAX 40) am Freitag erst einmal aus der Erfolgsspur gebracht. Der Leitindex, der am Vortag noch den höchsten Stand seit Mitte Oktober erreicht hatte, fiel um 0,77 Prozent auf 15 234,39 Punkte. Er reduzierte damit den Wochengewinn auf 0,3 Prozent. In der Vorwoche hatte das Börsenbarometer noch kräftig zugelegt.

Aussagen von Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank Fed, hatten am Vorabend die US-Börsen belastet. Diese Verluste fanden am deutschen Aktienmarkt ihre Fortsetzung. Vor dem Wochenende drückten zudem schwache Konjunkturdaten aus den USA auf die Aktienkurse.

Der MDAX gab am Freitag sogar um 2,05 Prozent auf 25 290,82 Zähler nach. Der Index der mittelgroßen Börsentitel war aber in den vergangenen Tagen im Vergleich zum Dax auch deutlich stärker gestiegen./bek/he