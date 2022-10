Aktien Frankfurt Schluss: Kaum verändert - Dax mit starker Oktoberbilanz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat einen starken Monat mit geringfügigen Gewinnen beendet. Der deutsche Leitindex schloss am Montag 0,08 Prozent höher bei 13 253,74 Punkten. Für den abgelaufenen Monat ergibt sich ein Plus von 9,41 Prozent und damit einer der besten Oktober-Bilanzen in der Geschichte des Börsenbarometers. Zuletzt hatte die Hoffnung auf einen sich abschwächenden Inflationsdruck die Anleger zuversichtlicher in die Zukunft blicken lassen. Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg zu Wochenbeginn um 0,11 Prozent auf 23 678,05 Punkte.

Nach dem starken Kursanstieg im Oktober kämpfe der Dax jetzt mit einer massiven Widerstandszone und nicht zuletzt mit dem Abwärtstrend seit Jahresbeginn, schrieb der Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Als entscheidend betrachtet er die Marke von 13 300 Punkten, die dem Dax jetzt unmittelbar bevorstehe. Diese werde darüber entscheiden, ob vielleicht eine Jahresendrally eingeläutet werde oder ob es bei einem "Bärenmarkt" mit pessimistischen Zukunftserwartungen bleibe./la/he