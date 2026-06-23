Aktien Frankfurt Schluss: KI-Korrektur drückt Dax wieder unter 25.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die 25.000 Punkte bleiben für den DAX eine Herausforderung. Nachdem sich der deutsche Leitindex zum Wochenstart erneut deutlich von dieser Marke nach oben hin absetzen konnte, folgte am Dienstag der nächste Rückschlag. Für Katerstimmung sorgte dieses Mal eine von den Börsen Asiens eingeläutete Korrektur bei Profiteuren des Megatrends Künstliche Intelligenz (KI), die am Nachmittag in den USA ihre Fortsetzung fand.

Mit minus 0,98 Prozent auf 24.893,58 Zähler ging der Dax aus dem Xetra-Handel, womit es ihm gelang, sich etwas von seinem Tagestief zu erholen. Der MDAX fiel um 1,37 Prozent auf 32.129,10 Zähler und auch europaweit verbuchte ein Teil der Börsen Verluste. Der EuroStoxx 50 schloss 1,28 Prozent tiefer auf 6.230,55 Punkte. Außerhalb der Euroregion hingegen, in London und Zürich, wurden moderate Gewinne verbucht. In New York gibt aktuell der technologielastige NASDAQ 100 2,0 Prozent nach.

Trotz der Dax-Erholung vom Tagestief hat sich das technische Bild mit dem erneuten Abprall an der 25.000er-Marke laut Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets verschlechtert. Aktuell drückten erkennbare Korrekturen bei Technologiewerten auf die Stimmung, während eine potenzielle Entspannung im Nahost-Konflikt bereits in die Kurse eingepreist sei und als positiver Impulsgeber wegfalle./ck/jha/