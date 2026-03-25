Aktien Frankfurt Schluss: Klare Gewinne nach US-Plan für Kriegsende im Iran

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach US-Medienberichten über einen 15-Punkte-Plan für ein Kriegsende im Iran erholt. Der Ölpreis als momentan wichtigster Gradmesser der Anlegersorgen reagierte für den Markt grundsätzlich positiv: Rohöl der Nordseesorte Brent lag nach einem frühen Rutsch im späten Handel aber wieder etwas über der Marke von 100 US-Dollar. Im Laufe des Krieges war er mit fast 120 Dollar auf ein Hoch seit 2022 geklettert.

Die im Zuge des Iran-Krieges deutlich eingetrübte Stimmung in der deutschen Wirtschaft, die das Ifo-Institut am Vormittag meldete, überraschte wohl kaum jemanden.

Der DAX bröckelte am Nachmittag etwas ab und schloss 1,41 Prozent höher bei 22.957,08 Punkten. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten gewann letztlich 2,48 Prozent auf 28.821,32 Zähler.

"Die Situation im Nahen Osten bleibt unklar und wird von vielen Gerüchten und Spekulationen getragen. So sollen die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA ins Stocken geraten sein, nachdem der Iran die Forderungen in den Verhandlungen als unlogisch bezeichnet habe. Auch deshalb konnte der Dax das Niveau über 23.000 Punkten nicht halten, das er am Morgen noch sehr beherzt übersprungen hatte", kommentierte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets./edh/jha/