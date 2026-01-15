DAX 40

25 297,13
-55,26
-0,22 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
15.01.2026 17:43:38

Aktien Frankfurt Schluss: Kleines Dax-Plus - Chip-Ausrüster gesucht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) haben den Aktien deutscher Zulieferer für die Chip-Industrie am Donnerstag kräftig Aufwind verliehen. Ansonsten tat sich am deutschen Aktienmarkt jedoch wenig. Der lange Zeit lethargische Dax konnte erst im späten Handel etwas zulegen und schloss mit einem Plus von 0,26 Prozent auf 25.352,39 Punkte. Er hält sich damit in Schlagdistanz zum jüngsten Rekordhoch bei gut 25.500 Zählern.

Weder die Quartalsbilanzen großer US-Investmenthäuser wie Goldman Sachs und Morgan Stanley noch solide Konjunkturdaten aus den USA hinterließen am deutschen Markt Spuren.

Der Rücksetzer des Dax vom Mittwoch habe deutlich gemacht, "dass die Luft jenseits der 25.500 Punkte dünner wird", resümierte Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Nach einer beeindruckenden Serie von acht gewinnbringenden Handelstagen in Folge habe zuletzt wieder die "Schwerkraft" Einzug gehalten.

Der MDAX, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, schloss am Donnerstag mit 0,53 Prozent im Plus bei 31.943,60 Punkten. Er war am Dienstag auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren gestiegen./bek/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 297,13 -0,22%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen