Aktien Frankfurt Schluss: Kräftige Kursverluste - Rezessionssorgen belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Rezessionssorgen haben am Freitag weltweit und auch am deutschen Aktienmarkt für einen tiefroten Wochenschluss gesorgt. Der Leitindex Dax (DAX 40) verabschiedete sich mit einem Minus von 1,97 Prozent auf 12 284,19 Punkte in das Wochenende, nachdem er zuvor bei knapp 12 181 Zählern auf den niedrigsten Stand seit November 2020 gefallen war.

Die jüngste Häufung von Zinserhöhungen großer Notenbanken steckt den Investoren noch in den Gliedern. Auf Wochensicht weitete der deutsche Leitindex den Verlust auf mehr als dreieinhalb Prozent aus. Auch an der Wall Street ging es vor dem Wochenende deutlich abwärts, dort rutschte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) auf ein Tief seit Ende 2020.

Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel lotete am Freitag ebenfalls neue Tiefstände aus. Er fiel im Handelsverlauf auf das niedrigste Niveau seit Mai 2020 und stand zum Schlussgong mit 3,12 Prozent im Minus bei 22 541,58 Punkten./tav/jha/