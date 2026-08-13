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13.08.2026 17:54:38

Aktien Frankfurt Schluss: Leichte Verluste - Fokus auf Nebenwerten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rekordlauf hat der DAX am Donnerstag an Schwung eingebüßt und letztlich mit leichten Verlusten geschlossen. Die moderaten Tagesgewinne bröckelten zunehmend ab, bis der deutsche Leitindex den Tag mit minus 0,12 Prozent auf 26.299,74 Punkten beendete.

"Für viele Marktteilnehmer scheint die derzeitige Gemengelage eine willkommene Gelegenheit zu sein, um Kasse zu machen", sagte Marktanalyst Timo Emden von Captrader. Eine Konsolidierung hält er zwar angesichts der ambitionierten Kurshöhen für "mehr als gesund", ist jedoch skeptisch, da Gewinnmitnahmen im größeren Stil bislang ausgeblieben sind. "Die Investoren balancieren im Iran-Krieg weiterhin auf einem schmalen Grat zwischen Friedensfantasie und geopolitischem Glatteis."

Zudem dürfte die Berichtssaison hierzulande nach wie vor stützen. Die Deutsche Bank zog ein positives Fazit, da 70 Prozent der Dax-Unternehmen die Erwartungen übertrafen und das Gewinnwachstum das größte seit mindestens dem ersten Quartal 2024 ist. Kombiniert mit verbesserten Konjunkturdaten und dem Reformpaket der Regierung sollte dies für ein weiterhin positives Stimmungsbild bei deutschen Aktien sorgen, hieß es.

Der MDAX, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, schloss am Donnerstag 0,22 Prozent tiefer auf 32.264,86 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex, der wie der Dax tags zuvor eine Bestmarke erzielt hatte, rettete ein Plus von 0,18 Prozent auf 6.545,47 Punkte in den Feierabend. Auch in der Schweiz wurden leichte Gewinne verbucht. In London dagegen ging es abwärts. In New York schwächelte außerdem der Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa etwas, während die technologielastigen Nasdaq-Indizes deutlich zulegten./ck/he

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