Aktien Frankfurt Schluss: Nach siebtem Rekordhoch geht Dax die Luft aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein etwas geringer als erwartet ausgefallener Preisanstieg in den USA hat dem DAX am Dienstag den siebten Handelstag in Folge eine Höchstmarke beschert. Allerdings konnte der deutsche Leitindex das hohe Niveau am Nachmittag nicht mehr halten und schloss mit einem moderaten Plus von 0,06 Prozent bei 25.420,66 Punkten. "Der aktuelle Börsenlauf des Dax ist fast schon beängstigend", schrieb die Bank HSBC. Der 70 kleinere Börsentitel umfassende SDax schwang sich ebenfalls zu einem Rekord auf.

In den USA stieg die um Energie- und Lebensmittelpreise bereinigte Kerninflation zum Jahresende 2025 weniger stark als erwartet. "Der große Inflationsschub aufgrund der höheren Zölle blieb bislang aus", konstatierte Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. Sollte das weiterhin der Fall sein, habe die US-Notenbank Fed "grünes Licht für weitere Zinssenkungen". Allerdings seien die Daten wegen der Schließung vieler US-Bundesbehörden im Herbst 2025 noch immer mit Vorsicht zu genießen, schränkte Gitzel ein.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte schloss am Dienstag mit 0,26 Prozent im Minus bei 32.237,31 Punkten. Der Index ist noch ein gutes Stück von seinem Rekordhoch aus dem Jahr 2021 bei über 36.400 Zählern entfernt./bek/nas