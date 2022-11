Aktien Frankfurt Schluss: Rally dank China-Hoffnungen, US-Jobdaten und Adidas

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erneute Spekulationen über eine Lockerung der Null-Covid-Politik in China haben dem Dax (DAX 40) am Freitag zusammen mit einem robusten US-Arbeitsmarktbericht kräftig Auftrieb gegeben. Für Aufmerksamkeit sorgte auch ein Kurssprung bei den Aktien von adidas um mehr als ein Fünftel.

Der deutsche Leitindex Dax war am Nachmittag kurz über die Marke von 13 500 Punkten geklettert und hatte damit den höchsten Stand seit Mitte September erreicht. Am Ende gewann das Börsenbarometer nach zwei schwachen Handelstagen 2,51 Prozent auf 13 459,85 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 1,63 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Werte zog am Freitag um 2,43 Prozent auf 23 811,57 Zähler an./la/he