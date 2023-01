Aktien Frankfurt Schluss: Rally treibt Dax wieder bis nahe 15 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine weiter abflauende Inflation hat die Dax-Rally (DAX 40) am Mittwoch wieder angeschoben. Nach einem Tag Verschnaufpause rückte der deutsche Leitindex bis auf knapp 35 Zähler an die runde Marke von 15 000 Punkten heran und erreichte so den höchsten Stand seit Februar letzten Jahres. Aus dem Handel ging der Dax zur Wochenmitte mit plus 1,17 Prozent auf 14 947,91 Punkte. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,44 Prozent auf 27 777,54 Punkte aufwärts.

Während in Europa die weiter sinkenden Gaspreise den Anlegern Mut machen, richten sich die Blicke bereits auf die USA, wo am Donnerstag die Verbraucherpreise für Dezember auf der Tagesordnung stehen. Sie sind ein wichtiger Signalgeber für den weiteren Zinskurs der Notenbank./ajx/jha