Aktien Frankfurt Schluss: Rückläufige US-Inflationsdaten beflügeln den Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein stärker als erwarteter Inflationsrückgang in den USA hat den Dax (DAX 40) am Dienstag in Richtung 14 700 Punkte getrieben. Zeitweise erreichte der deutsche Leitindex ein neues Hoch seit Anfang Juni. Letztlich ging er mit einem Aufschlag von 1,34 Prozent auf 14 497,89 Punkten aus dem Handel und setzte sich damit auch wieder über der 21-Tage-Linie ab. Diese ist unter Investoren ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend.

Der MDAX brachte es am Dienstag auf ein Plus von 2,08 Prozent auf 26 018,29 Punkte, und auch europaweit und in den USA wurden zum Teil deutliche Gewinne verbucht.

"Die Inflationsdaten aus den USA für den Monat November haben an der Börse die Angst in Erleichterung umschlagen lassen und die Aktienkurse nach oben katapultiert", resümierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets die Rally am Nachmittag. Die Verbraucherpreise fielen den fünften Monat in Folge, "was die Hoffnung nährt, dass das Schlimmste in Sachen Inflation hinter den Anlegern liegt"./ck/jha/