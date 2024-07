Aktien Frankfurt Schluss: SAP auf Rekordhoch treibt auch Dax nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der fulminante Lauf der Aktien von SAP (SAP SE) hat am Dienstag auch den deutschen Aktienmarkt vorangetrieben. Während die Papiere des Software-Entwicklers mit der Aussicht auf Einsparungen ein Rekordhoch erreichten, fehlten dem deutschen Leitindex DAX in der Spitze nur wenig mehr als 1 Prozent für eine Höchstmarke.

Der Dax, in dem SAP die mit Abstand am schwersten gewichtete Aktien sind, stieg um 0,82 Prozent auf 18.557,70 Zähler. Der MDAX der mittelgroßen Werte gab hingegen um 0,47 Prozent auf 25.298,47 Punkte nach.

Nach dem Beginn der Saison der Quartalsbilanzen in den USA rücken nun auch hierzulande die Unternehmensberichte immer stärker in den Fokus. SAP will statt 8.000 Stellen nun 9.000 bis 10.000 Jobs streichen. Das kostet zwar erstmal Geld, ab dem kommenden Jahr rechnen die Walldorfer aber mit rund 0,2 Milliarden Euro weniger Kosten als bisher geplant. Anleger zeigten sich davon begeistert, für die Aktien ging es um mehr als 7 Prozent auf eine Rekordmarke knapp unter 200 Euro nach oben.

Sartorius (Sartorius vz) gewannen an der Dax-Spitze sogar 7,7 Prozent. Händler verwiesen zur Begründung auf Kursgewinne des Life-Science-Konzerns Danaher in den USA nach überraschend guten Quartalszahlen./bek/he