Aktien Frankfurt Schluss: SAP bremst Dax-Gewinne - Nebenwerte steigen stärker

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag wieder zugelegt. Die Standardwerte im Dax (DAX 40) hingen der Entwicklung der Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe allerdings deutlich hinterher. Letztlich ging der Leitindex 0,34 Prozent höher bei 15 132,85 Punkten aus dem Handel, während es für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen deutlich stärker um 1,27 Prozent auf 28 790,40 Zähler aufwärts ging.

Gebremst wurde der Dax unter anderem von Verlusten beim Dax-Schwergewicht SAP (SAP SE), weil die Zahlen und Ziele des Softwarekonzerns am Markt nicht gut ankamen. Zudem kamen auch an den US-Börsen die Standardwerte nicht vom Fleck, wie der mehr oder weniger auf Vortagsniveau stehende Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zeigt.

Starke Kursgewinne bei dem US-Elektroautobauer Tesla schoben in New York aber Tech-Aktien an. Dies stützte auch hierzulande Werte der klassischen Technologie-Branche wie etwa Infineon. Der deutsche Auswahlindex TecDAX war unter diesen Umständen mit einem Anstieg um 1,5 Prozent der beste unter den vier bekanntesten Indizes der Dax-Familie./niw/tih/nas