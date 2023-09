Aktien Frankfurt Schluss: Schwache Industrieproduktion belastet den Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat einen schwankenden Handel am Donnerstag moderat im Minus beendet. Enttäuschende Zahlen zur Industrieproduktion im Juli drückten hierzulande auf die Stimmung, zudem knüpften die US-Börsen an ihre Verluste vom Vortag an. Robuste wöchentliche Arbeitsmarktdaten galten dort als Indiz für weiteren Zinsspielraum der US-Notenbank Fed.

Der Dax (DAX 40) bewegte sich mit gut 15 660 Punkten im Tief und knapp 15 800 Punkten im Hoch weiter in seinem Schwankungsrahmen der vergangenen Wochen. Aus dem Handel ging der Leitindex 0,14 Prozent tiefer bei 15 718,66 Zählern. Für den MDAX der mittelgroßen Titel gab es mit einem Abschlag von gut einem Prozent auf 27 160,83 Zähler deutlichere Verluste.

Im Juli sank die deutsche Industrieproduktion etwas deutlicher als gedacht. Laut Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets ist "die Stimmung hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gefühlt auf dem Tiefpunkt". Der Dax beweise aber eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit. "Der deutsche Aktienindex wackelt, aber er fällt noch nicht", so der Marktbeobachter. Für eine Erholung fehlten aber die kaufwilligen Investoren./tih/stw