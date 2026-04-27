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27.04.2026 17:51:38

Aktien Frankfurt Schluss: Schwächelnder Dax hält sich über 24.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Stockende Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran haben den Dax am Montag leicht in die Verlustzone gedrückt. Die Marke von 24.000 Punkten hielt jedoch.

Weder aus Washington noch aus Teheran kamen zu Wochenbeginn offizielle diplomatische Signale. Die Ölpreise stiegen wieder. "Der Großteil der Anleger wartet ab und fokussiert sich auf nur wenige Unternehmen", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets das Börsengeschehen hierzulande. "Alles in allem aber überwiegt die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges und stützt die europäischen Aktienmärkte."

Der DAX verlor nach anfänglichen Gewinnen letztlich 0,19 Prozent auf 24. 083,53 Punkte und knüpfte damit an seinen Verlust aus der vergangenen Woche von etwas mehr als zwei Prozent an. Der MDAX mit den mittelgroßen Werten legte um 0,37 Prozent auf 30.362,01 Zähler zu.

Europaweit und in den USA wurden ebenfalls, ähnlich wie im Dax, moderate Verluste verbucht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,39 Prozent auf 5.860,32 Punkte. Außerhalb der Euro-Region schwächelte der britische FTSE 100. Der schweizerische SMI hielt sich minimal unter dem Freitagsschluss. Kleinere Verluste verbuchten außerdem der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial und die technologielastige Nasdaq-Börse./ck/he

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