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16.11.2026 17:45:38
Aktien Frankfurt Schluss: Tech-Schwäche macht Dax zu schaffen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anhaltende Schwäche des weltweiten Technologiesektors hat den deutschen Aktienmarkt am Montag in Mitleidenschaft gezogen. Der DAX schloss 0,57 Prozent im Minus bei 26.598,64 Punkten und damit auf seinem Tagestief. Der MDAX verlor letztlich 0,56 Prozent auf 30.528,26 Zähler.
Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen sowie die Unsicherheit vor dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic und um die weitere Entwicklung des Halbleiterkonzerns NVIDIA. In Zeiten der Führungskrise nach dem Rücktritt des Chefs Jensen Huang bekommen die Geschäftszahlen des Chipriesen, die am Dienstag nach US-Börsenschluss anstehen, noch mehr Aufmerksamkeit.
Nach Einschätzung von Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets schwebt auch die Zinsentwicklung in den Vereinigten Staaten weiterhin über den Märkten. Die jüngsten US-Inflationsdaten hätten Hoffnungen auf eine baldige Entspannung der Geldpolitik gedämpft. Zudem bleibe die geopolitische Lage im Nahen Osten angespannt. Ansonsten wirft das am Donnerstag anstehende historische Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin seine Schatten voraus./edh/he
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