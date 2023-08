Aktien Frankfurt Schluss: Uneinheitlich - Dax stabilisiert sich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich zu Beginn der neuen Woche ohne klare Richtung präsentiert. Während sich die Standardwerte überwiegend behaupteten, setzten die Papiere aus der zweiten und dritten Reihe ihre moderate Talfahrt vom Freitag fort. Der Dax (DAX 40) schloss mit einem Plus von 0,19 Prozent bei 15 603,28 Punkten, nachdem er in der Vorwoche mehr als anderthalb Prozent verloren hatte. Der MDAX der mittelgroßen Werte fiel am Montag um 0,52 Prozent auf 27 011,95 Zähler.

Die Anleger nahmen es zum Wochenstart hin, dass die gesenkten Kreditzinsen großer chinesischer Banken in der Summe enttäuscht hatten. Die Expertin Susannah Streeter vom Vermögensverwalter Hargreaves Landsdown sprach daher von einem nur kleinen Impuls für die angeschlagene Wirtschaft im Reich der Mitte. Angesichts der Größe der Herausforderungen erwähnte sie aber auch, dass es unter den Anlegern wohl Hoffnung auf noch weitreichendere Fördermaßnahmen gebe./edh/he