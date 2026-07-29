29.07.2026 17:46:38

Aktien Frankfurt Schluss: Uneinheitlich - Gute Quartalszahlen vs. Geopolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Spannungsfeld zwischen gut aufgenommenen Quartalszahlen von Unternehmen und neuen geopolitischen Sorgen hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch richtungslos entwickelt. Der DAX schloss mit einem knappen Minus von 0,01 Prozent bei 25.460,48 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen sank letztlich um 0,47 Prozent auf 32.243,82 Zähler. Dagegen ging es für den SDAX um 1,16 Prozent nach oben.

Neuerliche Angriffe des Iran im Krieg mit den USA ließen die Preise für Öl und Gas wieder steigen und drückten deshalb etwas auf die Stimmung. Hinzu kamen am frühen Nachmittag wieder Drohungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung Iran. Vorsicht herrschte außerdem vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend und den nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen großer US-Technologieunternehmen, darunter Microsoft und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)).

Bei der zweiten Zinsentscheidung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh rechnen die meisten Beobachter erneut nicht mit einer Änderung beim Leitzins, sodass dieser zum fünften Mal in Folge in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent bleiben dürfte. Die Diskussion über eine mögliche Zinserhöhung hat zuletzt aber wieder zugenommen, denn der Iran-Krieg sorgt weiter für große Verunsicherung./edh/he

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch letztlich tiefer. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen geben ab. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
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