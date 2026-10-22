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22.10.2026 17:46:38

Aktien Frankfurt Schluss: US-Tech-Branche versetzt Dax neuen Dämpfer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Gewinnen zur Wochenmitte hat der DAX am Donnerstag wieder schwach geschlossen. Quartalsberichte großer US-Techkonzerne trübten die Stimmung weltweit. Wegen eines Angriffs auf ein Ölfeld in Saudi-Arabien stiegen außerdem die Ölpreise erneut deutlich.

Mit einem Minus von 1,07 Prozent auf 25.371,75 Punkte ging der deutsche Leitindex aus dem Handel, nachdem er am Vortag noch den höchsten Stand seit vier Wochen erreicht hatte. Dabei fiel der Dax zudem wieder unter wichtige mittelfristige Trendlinien. Der MDAX mit den mittelgroßen Werten beendete den Tag mit minus 1,84 Prozent auf 30.085,87 Zähler.

Ähnlich sah es in der Euroregion aus. Der EuroStoxx 50 büßte 1,94 Prozent auf 6.087,01 Punkte ein. Die Verluste an der Londoner Börse fielen gering aus, während der Schweizer Leitindex SMI nahezu unverändert schloss.

"Die Quartalsberichte von Tesla, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), IBM und SAP (SAP SE) reichen nicht aus, um das Vertrauen in den Technologiesektor und hier insbesondere in den Chip-Sektor zu festigen", schrieben die Autoren im "Bernecker Daily". Die positiven Nachrichten vom Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX am Vortag, der im vergangenen Quartal einen Milliardengewinn erwirtschaftet hatte, scheinen bereits wieder vergessen.

Laut "Bernecker Daily" belastet besonders, dass der Elektroautobauer und Roboterspezialist Tesla nicht mehr ganz so viel investieren will wie zuvor angekündigt. Marktbeobachter Stephen Innes sieht das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) in einer schwierigen Phase zwischen technologischer Validierung und finanziellem Erfolg. Dabei verwies er auf den Meta-Konzern, der zwar stark wachse, aber auch klargemacht habe, dass der nächste Schub viel Geld kosten werde./ck/he

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