Aktien Frankfurt Schluss: Verhalten positiv vor Notenbank-Entscheidungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den anstehenden Zinsentscheidungen großer Notenbanken hat der Dax (DAX 40) am ersten Handelstag im Februar moderat zugelegt. Mit in der Spitze über 15 200 Punkten erreichte der deutsche Leitindex am Mittwoch das Niveau von Mitte Januar, ehe der Schwung im späten Handel wieder etwas nachließ. Über die Ziellinie ging der Dax mit plus 0,35 Prozent auf 15 180,74 Punkte. Insgesamt blieb der Handel von Zurückhaltung geprägt. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,13 Prozent auf 28 849,88 Zähler.

Am Abend nach dem Dax-Börsenschluss gibt die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt, gefolgt von der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England am Donnerstag. Die Signale stehen auf weitere Zinserhöhungen angesichts einer unverändert hohen Inflation und eines starken Arbeitsmarktes in den USA.

Allerdings dürfte die Fed das Tempo der Zinserhöhungen erneut drosseln. Volkswirte gehen im Schnitt davon aus, dass die Notenbank die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte anheben wird. Anleger warten zudem auf Hinweise, wie die Fed im weiteren Jahresverlauf fortfahren wird. Die Pressekonferenz mit Fed-Präsident Jerome Powell im Anschluss an die Leitzinsbekanntgabe verspricht daher Spannung. "Für Powell besteht die Herausforderung darin, einerseits einzuräumen, dass die Fed ihr Tempo verlangsamen wird, und andererseits zu betonen, dass die Notenbank noch viel Arbeit vor sich hat, die Inflation final zu besiegen", erläuterte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets./ajx/jha/