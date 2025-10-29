Aktien Frankfurt Schluss: Verluste vor US-Zinsentscheid und 'Big Tech'-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank und wichtigen Quartalszahlen aus dem amerikanischen Technologiesektor haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt auf die Bremse getreten. Auch das anstehende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi sorgte für Zurückhaltung.

Der DAX schloss am Mittwoch mit einem Minus von 0,64 Prozent bei 24.124,21 Zählern. Der MDAX gab um 0,98 Prozent auf 29.940,39 Punkte nach.

Die Musik spielt zurzeit in den USA, wo das KI-Fieber für immer weitere Kursrekorde sorgt. Zudem wird am Abend das geldpolitische Gremium der US-Notenbank die Zinsentscheidung bekanntgeben. Marktteilnehmer gehen von einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte aus.

Nach US-Börsenschluss werden unter anderem die Quartalszahlen einiger der wertvollsten Technologiekonzerne wie Microsoft, Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) veröffentlicht.

Am Mittwoch zogen hierzulande mit der Deutschen Bank (Deutsche Bank), BASF, Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und adidas vier Dax-Konzerne mit Geschäftszahlen die Aufmerksamkeit auf sich./edh/he