Aktien Frankfurt Schluss: Vorsichtiger Optimismus vor US-Zinsentscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte vorsichtig optimistisch gezeigt. Mit einer Zinssenkung wird zwar noch nicht gerechnet - aber auf Hinweise für eine solche für die September-Sitzung gehofft. Zudem sorgte die Erholungsrally an der US-Techologiebörse Nasdaq für gute Stimmung.

Der Leitindex DAX behauptete am Mittwoch zum Handelsende einen Kursanstieg von 0,53 Prozent auf 18.508,65 Punkte. Damit knüpfte er an die freundliche Vortagsentwicklung nach einem schwachen Wochenauftakt an. Für den Juli verbuchte er damit ein Plus von 1,5 Prozent - seit Jahresbeginn steht ein Gewinn von 10,5 Prozent zu Buche. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen legte am Mittwoch letztlich um 0,26 Prozent auf 25.373,12 Punkte zu.

Auch in Europa ging es mit den Börsenkursen bergauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss knapp 0,7 Prozent fester. In Paris und mehr noch in London zogen die Notierungen ebenfalls an. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schaffte zum europäischen Handelsende ein Plus von 0,5 Prozent, während der technologielastige NASDAQ 100 3 Prozent gewann./gl/he