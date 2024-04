Aktien Frankfurt Schluss: Weitere Dax-Erholung abgebrochen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei Erholungstagen haben Anleger beim DAX am Mittwoch schon wieder die Reißleine gezogen. Der deutsche Leitindex begann bereits am Vormittag abzubröckeln und schloss 0,27 Prozent im Minus mit 18 088,70 Punkten. Das zu Monatsbeginn erreichte Rekordhoch von 18 567 Punkten bleibt damit erst einmal ein Stück weit entfernt. Für den MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen ging es zur Wochenmitte letztlich sogar um 1,05 Prozent auf 26 346,07 Punkte bergab - auch wegen des Kurssturzes von Evotec.

In der Widerstandszone um 18 200 Punkte "könnte es der Dax kurzfristig schwer haben, seine Erholung ungehindert fortzusetzen", schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets. "Ein Ausbruch darüber könnte bis zum Monatswechsel in der kommenden Woche vertagt werden, dann aber noch einmal neuen Schwung in den Markt bringen."/gl/he