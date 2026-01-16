DAX 40

25 297,13
-55,26
-0,22 %
<
16.01.2026 17:45:38

Aktien Frankfurt Schluss: Weitere Gewinnmitnahmen im Dax nach Rekordjagd

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Jahresstart am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Freitag weiter zurückgehalten. Der DAX fiel um 0,22 Prozent auf 25.297,13 Punkte. Seit einer Reihe von Rekorden bis zu einer Bestmarke von 25.507 Zählern am Dienstag stehen die Zeichen auf Konsolidierung. Auf Wochensicht ist der deutsche Leitindex kaum vom Fleck gekommen. Für den MDAX der mittelgroßen Börsenwerte ging es 0,14 Prozent tiefer mit 31.899,26 Punkten ins Wochenende.

Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater sieht darin lediglich eine Verschnaufpause: "Nach dem ereignisreichen Jahresbeginn an den Krisenschauplätzen Venezuela, Grönland und Iran mussten die Kapitalmärkte diese geopolitischen Entwicklungen erst einmal verdauen." Die USA drohten dem iranischen Regime wegen der brutalen Niederschlagung der Massenproteste erneut mit einem militärischen Eingreifen. US-Präsident Trump zieht außerdem Strafzölle für jene Länder in Erwägung, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen.

Aus Sicht von Marktexperte Marcel Mußler konkurriert derzeit der kurzfristige Abwärtstrend mit dem steilen Rallytrend seit Mitte Dezember. So trieb zuvor vor allem die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft die Kurse an. Hinzu kommen der weiter ungebremste Ausbau von KI-Kapazitäten weltweit sowie die Rüstungsinvestitionen rund um den Globus. Obendrein nehmen noch Trends wie Robotik und perspektivisch auch die Weltraumwirtschaft Fahrt auf./niw/nas

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 297,13 -0,22%

