Aktien Frankfurt Schluss: Zahlen und Konjunkturzuversicht stützen den Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat am Donnerstag seine Verluste seit dem Wochenstart nahezu aufgeholt. Der deutsche Leitindex schloss 0,49 Prozent höher bei 15 475,69 Punkten. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es um 0,88 Prozent auf 28 706,49 Punkte nach oben. Im Fokus standen zahlreiche Quartalsberichte und Ausblicke, die überwiegend positiv ausfielen und so für etwas Zuversicht am Markt sorgten.

"Die Hoffnung auf eine baldige Konjunkturerholung in Europa ist spürbar und wird insbesondere durch Spekulationen über eine zügige Konjunkturerholung in China nach den Aufhebungen der Pandemie-Restriktionen befeuert", kommentierte Marktbeobachter Andreas Lipkow die moderate Börsenerholung./la/he