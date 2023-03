Aktien Frankfurt Schluss: Zurückhaltung vor Zinsentscheid der US-Notenbank

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Mittwochabend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt weitgehend in der Defensive gehalten. Der Dax (DAX 40) konnte seine soliden Gewinne aus dem Mittagsgeschäft nicht halten und bröckelte im späten Handel im Gleichklang mit dem Dow-Jones-Index ab. Letztlich legte der deutsche Leitindex um 0,14 Prozent auf 15 216,19 Punkte zu. Für den MDAX ging es hingegen um 0,57 Prozent auf 26 864,77 Zähler bergab.

Zwar hatte Fed-Chef Jerome Powell vor einiger Zeit eine wieder restriktivere Geldpolitik signalisiert, doch angesichts der jüngsten Bankenturbulenzen wird mit mehr Zurückhaltung gerechnet. Statt einer kräftigeren Zinsanhebung erwarten Volkswirte nun eher eine kleine Straffung um 0,25 Prozentpunkte. Vereinzelt wird sogar eine Zinspause für denkbar gehalten.

"Die Fed muss sich entscheiden, ob sie sich in der aktuell schwierigen Marktphase eher der Inflationsbekämpfung oder des Erhalts der Finanzstabilität verpflichtet sieht", umrissen die Experten der Privatbank Metzler das Dilemma der Währungshüter./edh/jha/