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24.03.2026 17:46:38
Aktien Frankfurt Schluss: Zurückhaltung wegen Nahost-Unsicherheit
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unsicherheit rund um den Iran-Krieg hat dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag zu schaffen gemacht. Der Großteil der Marktteilnehmer hielt sich zurück und positionierte sich an der Seitenlinie. Der DAX schloss 0,07 Prozent tiefer bei 22.636,91 Punkten. In der zweiten deutschen Börsenliga verlor der MDAX 0,37 Prozent auf 28.125,11 Zähler.
Am Montag war der Dax zunächst unter die Marke von 22.000 Punkten abgesackt, auf ein Tief seit etwa elf Monaten, bevor US-Präsident Donald Trump Hoffnung auf ein mögliches Abkommen mit dem Iran gemacht hatte. Die Nachrichtenlage bleibt seitdem aber verworren und der Preis für ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent verharrte klar über der Marke von 100 US-Dollar. Geprägt vom Iran-Krieg hat sich die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone im März verschlechtert.
Nachdem Trump ein Ultimatum für Angriffe auf iranische Energieanlagen verlängert hatte, brachte Börsenbrief-Autor Hans Bernecker wieder einmal den sogenannten "TACO-Trade" ins Spiel, der für "Trump Always Chickens Out" steht und die Erwartung ausdrückt, dass der US-Präsident bei seinen Ankündigungen immer wieder Rückzieher macht. Wegen der Wankelmütigkeit Trumps stellt Bernecker aber ein großes Fragezeichen dahinter, ob ein baldiges Kriegsende im Iran realistisch ist./edh/jha/
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