DAX 40

24 721,46
230,40
0,94 %
06.02.2026 12:06:38

Aktien Frankfurt: Stabilisierungsversuch - Stellantis zieht Autosektor abwärts

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zunehmende Zweifel an hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz verunsichern am Freitag erneut die Anleger am deutschen Aktienmarkt. Negative Nachrichten vom Autobauer Stellantis setzten zudem den europäischen Autosektor stark unter Druck und zogen hiesige Autowerte mit nach unten.

Dem DAX gelang es dennoch, sich bis gegen Mittag in die Gewinnzone vorzuarbeiten. Mit einem Plus von 0,36 Prozent auf 24.579 Punkte steht der deutsche Leitindex auf Wochensicht und seit Jahresanfang aktuell knapp im Plus.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte notierte am Freitag prozentual fast unverändert bei 31.249 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent.

Mit hohen vorbörslichen Abschlägen im US-Handel für Amazon zeigt sich, wie hartnäckig sich die KI-Sorgen der Anleger halten. Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar unter anderem in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken. Damit liegt Amazon noch über dem gigantischen Investitionsvolumen der Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)).

Amazon werde zunächst darunter leiden, dass die Anleger hohe Investitionen ohne konkreten Umsatzerfolg sehr kritisch sehen, kommentierten Analysten von Goldman Sachs. "Der KI-Investitions-Kater verwandelt sich gerade in eine wilde Flucht", schrieb Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Anlegerstimmung erscheine gerade wie das Negativ des Booms von 2021.

In Frankfurt gab es vor dem Wochenende im IT- und Softwaresektor erneut hohe Verluste. Die Papiere des IT-Dienstleisters Bechtle brachen nach Quartalszahlen um gut 7 Prozent ein. Der Ausblick belastete. Cancom (CANCOM SE) und Nemetschek (Nemetschek SE) konnten sich dem Sog nicht entziehen. Auch SAP (SAP SE) im Dax büßten weiter ein, wenn auch gegen Mittag nur noch moderat.

Hiobsbotschaften von Stellantis setzten dem Autosektor zu. Der Fiat- und Chrysler-Mutterkonzern schreibt wegen der US-Elektroauto-Kehrtwende rote Zahlen und streicht die Dividende. Das Zurücksetzen der Strategie gehe einher mit einer Abschreibung von fast 22 Milliarden Euro, hieß es. Stellantis sackten in Paris um fast ein Viertel ab. Im sehr schwachen europäischen Autosektor verloren die im Dax notierten Aktien von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz), BMW und Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) teilweise mehr als 2 Prozent.

Die Papiere von Bayer waren gefragt bei einem Plus von 1,5 Prozent. Detaillierte Studienergebnisse zum Medikamentenkandidaten Asundexian machen Anlegern Hoffnung auf gute Geschäfte mit dem Blutgerinnungshemmer. Ein Aktienhändler sprach von einem sehr positiven Ergebnis.

Eine Hochstufung für RENK gab den Papieren des Rüstungsherstellers Auftrieb. Exane BNP votiert nun mit "Outperform". Das Plus für Renk betrug zuletzt 7,7 Prozent./ajx/stw

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 721,46 0,94%

