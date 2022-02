Aktien Frankfurt: Starke Nasdaq schiebt Dax an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem erfreulichen Wochenbeginn hat der Dax (DAX 40) am Dienstag nachgelegt. Rückenwind gibt es von den US-Börsen, die im späten Handel die Gewinne ausgebaut hatten. Vor allem die Kurse an der Technologiebörse Nasdaq hatten kräftig zugelegt. Am späten Vormittag stieg der deutsche Leitindex um 0,75 Prozent auf 15 586 Punkte, nachdem er am Montag bereits um knapp ein Prozent zugelegt hatte. Der MDAX rückte zuletzt um 0,90 Prozent auf 33 621 Zähler vor. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gewann 0,8 Prozent.

Die Sorge um eine rasche Straffung der Geldpolitik in den USA hatte die Rally zuletzt aus dem Tritt gebracht. Europas Aktien hätten mit dem Januar den schlechtesten Börsenmonat seit Oktober 2020 hinter sich, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Der Dax verlor im Januar 2,6 Prozent, nachdem er zum Jahresanfang seinen Rekord vom November bei 16 290 Punkten nur um Haaresbreite verfehlt hatte. Die Indizes der US-Technologiebörse Nasdaq schrammten nur knapp am schwächsten Jahresauftakt ihrer Geschichte vorbei.

An die Spitze des Dax setzten sich die Aktien von HeidelbergCement, sie verteuerten sich um 2,5 Prozent. Analyst Harry Goad von der Berenberg Bank wertete vorläufige Quartalszahlen als "eindeutig positiv". Der Zementhersteller scheine mit Preiserhöhungen erfolgreich zu sein angesichts steigender Kosten.

Auch die Papiere von Delivery Hero, HelloFresh und Zalando legten zu. Nach dem Kurseinbruch der vergangenen Wochen nutzten Anleger die tieferen Kurse der Online-Dienstleister zum Einstieg.

Siltronic (Siltronic) stiegen um 2,6 Prozent. Die Übernahme des Wafer-Herstellers durch den taiwanesischen Chip-Zulieferer Globalwafers ist geplatzt, der Bund erteilte nicht die notwendige Genehmigung. Nun könnten die Investoren wieder auf den Wert von Siltronic als eigenständiges Unternehmen abzielen, hieß es im Handel. Dieser könne höher sein als das Kaufangebot aus Taiwan.

Eine Kaufempfehlung des Investmenthauses Stifel für HUGO BOSS ließ den Kurs um 3,4 Prozent steigen. An der Spitze des SDAX der kleineren Börsenwerte weiteten ATOSS Software den Vortagesgewinn um 7,6 Prozent aus. Hier riet das Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe zum Kauf./bek/stk

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---