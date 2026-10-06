1&1 Aktie

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WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

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Kapitalerhöhung 06.10.2026 15:24:00

Aktien gefragt: 1&1 gibt neue Aktien für Darlehensforderungen von United Internet aus

Aktien gefragt: 1&1 gibt neue Aktien für Darlehensforderungen von United Internet aus

Der Mobilfunkanbieter 1&1 gibt knapp 35,4 Millionen neue Aktien aus, die ihr Mehrheitsaktionär United Internet komplett zeichnet.

Im Gegenzug überträgt der Internetkonzern dem Tochterunternehmen seine Darlehensansprüche gegen das Düsseldorfer Unternehmen 1&1 Versatel in Höhe von nominal 850,2 Millionen Euro, wie beide Seiten in getrennten Erklärungen mitteilten. Als Folge der Transaktion steigt die Beteiligung von United Internet an der 1&1 AG auf rund 89,32 Prozent. Aktuell liegt sie bei rund 87,19 Prozent.

Die Transaktion stärke die Kapitalstruktur und den finanziellen Handlungsspielraum von 1&1, heißt es in der Mitteilung von United Internet. Zugleich werde die konzerninterne Finanzierungsstruktur vereinfacht.

1&1 Versatel ist eine 100-prozentige mittelbare Tochtergesellschaft der 1&1 AG.

Die 1&1-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,44 Prozent tiefer bei 23,90 Euro, während die United Internet-Aktie 0,33 Prozent auf 24,32 Euro gewinnt.

DJG/rio

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Bildquelle: 1&1 AG

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