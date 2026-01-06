Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
Gegenwehr
|
06.01.2026 16:16:39
Aktien gespalten: Alcon übernimmt STAAR Surgical nicht
Vorläufige Schätzungen eines Stimmrechtsberaters hätten ergeben, dass die für den Verkauf von STAAR an Alcon notwendigen Ja-Stimmen nicht hätten erreicht werden können, teilte STAAR am Dienstagnachmittag mit. Daher beabsichtige STAAR, den Fusionsvertrag mit Alcon zu kündigen. Die Aufkündigung der Vereinbarung hat laut Angaben von STAAR für keine der beiden Parteien finanzielle Folgen. Es müssten keine Kündigungszahlungen geleistet werden.
An der Börse waren die Reaktionen zum abgeblasenen Zusammenschluss unterschiedlich. Im SIX-Handel legt die Alcon-Aktie zeitweise 1,76 Prozent zu auf 64,66 CHF. An der NASDAQ hingegen sackt die STAAR Surgical-Aktie derweil um 12,36 Prozent ab auf 20,98 US-Dollar.
/mk/jb/AWP/jha
VERNIER (dpa-AFX)
