Alcon Aktie

Alcon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Gegenwehr 06.01.2026 16:16:39

Aktien gespalten: Alcon übernimmt STAAR Surgical nicht

Aktien gespalten: Alcon übernimmt STAAR Surgical nicht

Der Augenheilkunde-Konzern Alcon wird das US-Unternehmen STAAR Surgical nicht übernehmen.

Die Gegenwehr aus Aktionärskreisen von STAAR war letztendlich zu groß. Nach mehrmaligem Verschieben, hätten die Aktionäre von STAAR am Dienstag an einer außerordentlichen Hauptversammlung über das aufgebesserte Kaufangebot von Alcon abstimmen müssen. Doch bereits vor der Versammlung hat sich abgezeichnet, dass das Vorhaben chancenlos ist.

Vorläufige Schätzungen eines Stimmrechtsberaters hätten ergeben, dass die für den Verkauf von STAAR an Alcon notwendigen Ja-Stimmen nicht hätten erreicht werden können, teilte STAAR am Dienstagnachmittag mit. Daher beabsichtige STAAR, den Fusionsvertrag mit Alcon zu kündigen. Die Aufkündigung der Vereinbarung hat laut Angaben von STAAR für keine der beiden Parteien finanzielle Folgen. Es müssten keine Kündigungszahlungen geleistet werden.

An der Börse waren die Reaktionen zum abgeblasenen Zusammenschluss unterschiedlich. Im SIX-Handel legt die Alcon-Aktie zeitweise 1,76 Prozent zu auf 64,66 CHF. An der NASDAQ hingegen sackt die STAAR Surgical-Aktie derweil um 12,36 Prozent ab auf 20,98 US-Dollar.

/mk/jb/AWP/jha

VERNIER (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Novartis-Aktie gibt dennoch nach: Wachstum setzt sich fort
Novartis-Aktie höher: Millionen-Betrag fließt in deutsches Werk
Novartis-Aktie höher: Stellenabbau in Stein - bis 2027 rund 550 Jobs betroffen
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alcon AGmehr Nachrichten

Analysen zu Alcon AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alcon AG 70,56 0,89% Alcon AG
STAAR Surgical Company 18,86 -1,62% STAAR Surgical Company

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 547,17 0,65%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zur Wochenmitte schwächer -- DAX überspringt 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelt, legt der deutsche Leitindex weiter zu. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen