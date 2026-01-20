Allfunds Group Aktie
WKN DE: A3CNAB / ISIN: GB00BNTJ3546
|Medienbericht
|
20.01.2026 12:42:39
Aktien gewinnen: Deutsche Börse wohl kurz vor Finalisierung des Allfunds-Deals
Den Quellen zufolge könnte sich der Deal allerdings noch verzögern oder sogar platzen. Außerdem könnte die EU-Kommission als Kartellbehörde das Vorhaben ausgiebig prüfen. Der Finanzinvestor Hellman & Friedman und die französische Großbank BNP Paribas halten zusammen knapp die Hälfte der Allfunds-Aktien.
Sprecher von Allfunds und Hellman & Friedman wollten sich auf Nachfrage von Bloomberg nicht zu den neuen Informationen äußern. Eine Sprecherin der Deutsche Börse verwies lediglich auf das Statement des DAX-Konzerns vom November.
Allfunds bieten Managern und Verkäufern von Investmentfonds und Systeme für den Handel und die Ausführung an. Hinzu kommen Tools für die Datenanalyse und Compliance-Dienstleistungen.
Die Deutsche Börse-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,14 Prozent höher bei 210,60 Euro. Für die Papiere von Allfunds geht es im EURONEXT-Handel derweil um 0,63 Prozent aufwärts auf 8,015 Euro.
/stw/mis
LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX)
