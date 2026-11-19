|Portfolio im Umbau
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19.11.2026 03:49:04
Aktien im Berkshire Hathaway-Depot: Greg Abel kauft diese Positionen und einen Börsenneuling
- Lennar-Position wächst um fast 99 Prozent, Delta legt um 12 Prozent zu
- Bank of America und Capital One werden gekappt, Kroger und VeriSign ebenfalls
- Neu im Depot ist Bending Spoons mit einem Wert von 689 Millionen US-Dollar
Berkshire Hathaway hat sein Aktienportfolio im dritten Quartal 2026 spürbar umgeschichtet, wie die am Montag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichte Pflichtmitteilung zeigt. Der Konzern trennt sich weiter von Bankenwerten: Bei Bank of America sank der Bestand deutlich, bei Capital One sogar um fast 62 Prozent.
Auf der anderen Seite verdoppelt Berkshire die Beteiligung am Hausbauer Lennar fast, bei den Class-A-Aktien steht ein Plus von knapp 99 Prozent, und stockt bei Delta Air Lines auf. Dazu kommt ein Neuling: Bending Spoons, im Juli an die NASDAQ gegangen, steht mit gut 20 Millionen Aktien und rund 689 Millionen US-Dollar im Depot. Für die Top-Positionen reicht es damit allerdings nicht. Welche Werte nach diesem Umbau die größten Positionen stellen, zeigt die folgende Übersicht der 15 größten Aktien.
Alexandra Hesse, Redaktion Finanzen.at
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