Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Deal
|
01.09.2026 11:20:00
Aktien im Blick: Mutares kauft Symrise-Sparte für Terpen-Rohstoffe
Die Symrise-Einheit AmeriTerpenes stellt den Angaben zufolge natürliche terpenbasierte Inhaltsstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen her, die auf Kiefernhoz basieren. Zum Produktportfolio zählten unter anderem Dihydromyrcenol, Linalool und Anethol, die in Parfums und Haushaltsprodukten sowie Lebensmittel- und Getränkearomen eingesetzt werden. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von rund 200 Millionen US-Dollar mit zwei Produktionsstandorten und beschäftigt etwa 170 Menschen.
Symrise will sein Portfolio mit der Veräußerung weiter auf seine zentralen Wachstumsplattformen ausrichten. "Diese Transaktion illustriert, wie wir Symrise mit konsequentem Portfoliomanagement aktiv für die Zukunft aufstellen", sagte Symrise-Chef Jean-Yves Parisot laut Mitteilung. Symrise erwartet infolge der Transaktion nach eigenen Angaben einen nicht zahlungswirksamen Veräußerungsverlust im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dieser werde sich auf den Jahresabschluss 2026 von Symrise auswirken, hieß es weiter.
Die Mutares-Aktie notiert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise auf Vortagesniveau bei 25,40 Euro, während Symrise-Papiere um 1,26 Prozent auf 93,36 Euro zulegen.
/stk/stw
MÜNCHEN (dpa-AFX)
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