NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Pflichtmitteilung
|
24.03.2026 16:05:00
Aktien im Blick: Samsung unter Druck - SK hynix investiert massiv in High-End-Chipproduktion
Die EUV-Anlagen erlauben eine Massenproduktion mit einer neuen Generation von Fertigungsprozessen, hieß es. SK hynix erwartet, dass die Transaktion bis Ende 2027 abgeschlossen sein wird.
SK hynix will seine Prosition als wichtiger Lieferant von High-Bandwidth-Memory-Produkten angesichts der regen, KI-getriebenen Nachfrage auf dem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt behaupten. Das Unternehmen beliefert auch den KI-Chip-Giganten NVIDIA aus den USA.
Bislang war SK hynix dadurch führend, dass das Unternehmen HBM3- und HBM3E-Produkte vor Konkurrenten wie Samsung Electronics und Micron Technology für NVIDIA entwickelte und liefern konnte.
Samsung gab im Februar bekannt, als erstes Unternehmen technisch bessere HBM4-Produkte in Serie zu fertigen und auszuliefern. In der vergangenen Woche kündigte Samsung dann an, mit Investitionen von mehr als 70 Milliarden US-Dollar im Bereich der KI-Chipfertigung die Führung übernehmen zu wollen.
Die ASML-Aktie zeigt sich an der Euronext in Amsterdam bei +2,16 Prozent auf 1.200,80 Euro. >
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
16:01
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
16:01
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16:01
|Aufschläge in New York: S&P 500 steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
24.03.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
24.03.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
24.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.03.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)