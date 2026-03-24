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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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Pflichtmitteilung 24.03.2026 16:05:00

Aktien im Blick: Samsung unter Druck - SK hynix investiert massiv in High-End-Chipproduktion

Aktien im Blick: Samsung unter Druck - SK hynix investiert massiv in High-End-Chipproduktion

SK hynix wird für rund 6,9 Milliarden Euro Produktionsanlagen von ASML erwerben, um seine Fertigungskapazitäten für hochleistungsfähige Elektronik-Chips zu modernisieren und hochzufahren.

Der Vorstand des südkoreanischen Chipherstellers beschloss am Dienstag laut einer Pflichtmitteilung in Seoul, Extreme-Ultraviolett-Scanner im Wert von 6,913 Milliarden Euro bei dem niederländischen Unternehmen ASML zu bestellen. Dabei handelt es sich um die derzeit fortschrittlichsten Lithographieanlagen, die für eine Herstellung extrem feiner Schaltkreismuster auf Siliziumwafern ausgelegt sind.

Die EUV-Anlagen erlauben eine Massenproduktion mit einer neuen Generation von Fertigungsprozessen, hieß es. SK hynix erwartet, dass die Transaktion bis Ende 2027 abgeschlossen sein wird.

SK hynix will seine Prosition als wichtiger Lieferant von High-Bandwidth-Memory-Produkten angesichts der regen, KI-getriebenen Nachfrage auf dem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt behaupten. Das Unternehmen beliefert auch den KI-Chip-Giganten NVIDIA aus den USA.

Bislang war SK hynix dadurch führend, dass das Unternehmen HBM3- und HBM3E-Produkte vor Konkurrenten wie Samsung Electronics und Micron Technology für NVIDIA entwickelte und liefern konnte.

Samsung gab im Februar bekannt, als erstes Unternehmen technisch bessere HBM4-Produkte in Serie zu fertigen und auszuliefern. In der vergangenen Woche kündigte Samsung dann an, mit Investitionen von mehr als 70 Milliarden US-Dollar im Bereich der KI-Chipfertigung die Führung übernehmen zu wollen.

Die ASML-Aktie zeigt sich an der Euronext in Amsterdam bei +2,16 Prozent auf 1.200,80 Euro. >

DOW JONES

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Bildquelle: ASML,Michael Vi / Shutterstock.com

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