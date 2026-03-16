Aktien im Blick: UniCredit gibt offizielles Übernahmeangebot für Commerzbank ab - Commerzbank sieht keine Gesprächsgrundlage

In einem bedeutenden Schritt für die europäische Bankenlandschaft hat die italienische UniCredit ein offizielles Übernahmeangebot für die Commerzbank AG abgegeben.

• Offizielles Tauschangebot von 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie.• UniCredit kontrolliert durch Direktanteile und Derivate bereits knapp 30 Prozent• Außerordentliche Hauptversammlung der UniCredit für Kapitalerhöhung bis 4. Mai geplant

Das Angebot soll in Form eines Tauschangebots erfolgen und richtet sich auf sämtliche ausstehenden Stückaktien des deutschen Instituts, wie es in einer Ad-hoc-Mitteilung heißt. Der Schritt markiert einen Wendepunkt in dem monatelangen Poker um die zweitgrößte deutsche Privatbank. Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem regulatorische Fristen abgelaufen sind, die es der UniCredit nun ermöglichen, die Transaktion auch unter Einsatz eigener Aktien als Akquisitionswährung zu strukturieren.

Details des Tauschangebots

Wie aus der veröffentlichten Mitteilung hervorgeht, sollen Commerzbank-Aktionäre ihre Aktien gegen neu ausgegebene UniCredit-Aktien tauschen können. Grundlage dafür ist eine Kapitalerhöhung bei der italienischen Bank, bei der die neuen Aktien speziell für die Annahme des Angebots ausgegeben werden sollen.

Das Angebot sieht nach Erwartung der Bieterin vor, dass Aktionäre der Commerzbank für jede angediente Aktie künftig Anteile der UniCredit erhalten. In der Mitteilung heißt es: "Vorbehaltlich der Angebotsbedingungen in der Angebotsunterlage beabsichtigt die Bieterin, die nach deutschem Recht vorgeschriebene Mindestgegenleistung anzubieten, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht endgültig festgelegt wird und die nach Erwartung der Bieterin voraussichtlich 0,485 neue Stammaktien von UniCredit (…) für jede angediente Commerzbank-Aktie betragen wird."

Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgegeben werden, an der ausschließlich die Aktionäre der Commerzbank teilnehmen können. Die entsprechenden Commerzbank-Aktien würden anschließend in UniCredit eingebracht werden.

UniCredit bereits größter Aktionär

UniCredit ist bereits heute der größte Anteilseigner der Commerzbank. Laut Mitteilung hält das Institut derzeit direkt rund 26,02 Prozent des Grundkapitals der Bank. Zusätzlich bestehen Total-Return-Swaps auf weitere rund 3,97 Prozent der Anteile.

Damit verfügt UniCredit bereits über einen erheblichen Einfluss auf die deutsche Bank und treibt mit dem nun angekündigten Angebot eine mögliche vollständige Übernahme weiter voran. Die Transaktion steht im Kontext eines seit längerem andauernden Übernahmepokers um die Commerzbank.

Zustimmung der Aktionäre und Behörden erforderlich

Bevor das Angebot umgesetzt werden kann, sind mehrere Schritte notwendig. So plant UniCredit, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die spätestens Anfang Mai stattfinden soll. Auf dieser Versammlung soll der Verwaltungsrat ermächtigt werden, die geplante Kapitalerhöhung umzusetzen.

Darüber hinaus steht das Angebot unter verschiedenen Bedingungen. Dazu zählen insbesondere regulatorische Freigaben, etwa durch die Europäische Zentralbank und die deutsche Finanzaufsicht BaFin, sowie weitere Genehmigungen nach Fusions- und Investitionskontrollrecht.

Offiziell soll das Angebot im Mai vorgelegt werden mit einer Angebotsfrist von vier Wochen. Bis spätestens 4. Mai will die Unicredit eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um die Zustimmung ihrer Aktionäre für die nötige Kapitalerhöhung einzuholen. Das wäre nur wenige Tage vor der Commerzbank-Hauptversammlung, die für den 20. Mai geplant ist.

Strategische Weichenstellung im europäischen Bankensektor

Mit der Vorlage des Übernahmeangebots konkretisiert UniCredit-Chef Andrea Orcel die Ambitionen, ein grenzüberschreitendes Banken-Schwergewicht zu formen. Die Zielgesellschaft Commerzbank steht damit vor einer fundamentalen Neuausrichtung ihrer Eigentümerstruktur. Das Angebot ist die konsequente Fortsetzung einer Strategie, die bereits im vergangenen Jahr durch den sukzessiven Aufbau einer Beteiligung von knapp unter 30 Prozent eingeleitet wurde. Marktbeobachter werten diesen Schritt als Signal für eine neue Konsolidierungswelle innerhalb der Eurozone , wobei die Unabhängigkeit des Frankfurter Instituts nun offiziell zur Disposition steht.

Abwehrstrategien und regulatorische Hürden

Die Führung der Commerzbank unter Vorstandschefin Bettina Orlopp hat bereits im Vorfeld deutlich gemacht, dass sie eine Eigenständigkeit bevorzugt und auf die positive operative Entwicklung des Konzerns verweist. Das Management betont immer wieder die Fortschritte bei der Profitabilität und die ambitionierten Gewinnziele für die kommenden Jahre.

Commerzbank-Betriebsratschef Sascha Uebel hält das Vorgehen der UniCredit für "geschäftsschädigend". Mit der Ankündigung eines Übernahmeangebots setze Unicredit-Chef Andrea Orcel sein Taktieren fort - zulasten der Mittelstandskunden und der Belegschaft der Commerzbank.

"Das ist die nächste Stufe der Unverschämtheit. Das ist nicht nur unabgestimmt, das ist feindlich", sagte der Vorsitzende von Konzern- und Gesamtbetriebsrat der Commerzbank der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.

Uebel kündigte deutlichen Widerstand an: "Wir werden mit allen Möglichkeiten und Mitteln dagegen vorgehen", sagte der Betriebsratschef, ohne konkreter zu werden. Spätestens zur Commerzbank-Hauptversammlung am 20. Mai dürfte mit Aktionen der Belegschaft zu rechnen sein.

Verdi befürchtet jedoch schon länger einen Kahlschlag bei der Commerzbank, sollte die Unicredit die Kontrolle übernehmen. Die Gewerkschaft verweist auf die Übernahme der HVB durch die Unicredit im Jahr 2005, die bei der Münchner Bank zu einem Schrumpfkurs führte.

Regierung: Feindliche Übernahme der Commerzbank inakzeptabel

Die Bundesregierung reagiert skeptisch auf die Pläne der italienischen Großbank UniCredit zur Übernahme der Commerzbank. Noch gebe es lediglich Ankündigungen, aber kein förmliches Angebot dafür, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums in Berlin. Sollte es dazu kommen, sei es Sache des Vorstands und des Aufsichtsrats der Commerzbank, dieses Angebot zu prüfen und eine Empfehlung an die Aktionäre auszusprechen.

Zugleich machte der Sprecher aber klar, der Bund lehne eine "feindliche Übernahme" der Commerzbank weiterhin ab. "Der Bund unterstützt die Strategie der Eigenständigkeit der Commerzbank. Eine feindliche Übernahme wäre insbesondere mit Blick darauf, dass die Commerzbank eine systemrelevante Bank ist, nicht akzeptabel", sagte er.

Die UniCredit wirbt seit langem um die Commerzbank und kontrolliert 29,9 Prozent der Commerzbank-Anteile. Ab 30 Prozent wäre sie gesetzlich zu einer Übernahmeofferte verpflichtet. Der Bund hält zwölf Prozent an der zweitgrößten deutschen Privatbank.

Commerzbank sieht in Unicredit-Angebot keine Gesprächsgrundlage

Die Commerzbank sieht in dem Übernahmeangebot der UniCredit keine Grundlage für Gespräche. Die Kommunikation der UniCredit beinhalte keine weiteren Informationen bezüglich der Eckpfeiler einer wertstiftenden Transaktion, teilte die Frankfurter Bank mit. "Das wäre die notwendige Grundlage für etwaige Gespräche". Die Bank setzt weiter auf Eigenständigkeit.

"Wir sind überzeugt von der Stärke und dem Potenzial unserer Strategie, die auf Eigenständigkeit und profitables Wachstum setzt", sagte Vorstandschefin Bettina Orlopp laut Mitteilung. "Das Vorgehen ist nicht mit uns abgestimmt." Sie hob hervor, dass die Offerte "faktisch keine Prämie" für die Commerzbank-Aktionäre enthalte.

UniCredit hatte am Morgen ein freiwilliges Angebot vorgelegt, um bei der Commerzbank zunächst die 30-Prozent-Schwelle zu überwinden. Das Angebot in Aktien entspricht einem Aufschlag von 4 Prozent auf den Schlusskurs vom vergangenen Freitag.

UniCredit geht aber nicht davon aus, mit dem Angebot deutlich über 30 Prozent zu landen. Sie strebt damit nicht die Mehrheit an, sondern einen "konstruktiven Dialog mit der Commerzbank und ihren Stakeholdern", wie UniCredit-CEO Andrea Orcel am Morgen in einer Telefonkonferenz gesagt hatte. "Unsere Botschaft an die Commerzbank ist, dass es jetzt Zeit ist für Gespräche."

Mit einer Beteiligung von über 30 Prozent müsste UniCredit keine Pflichtofferte mehr abgeben und anders als jetzt nicht darauf achten, dass ihr Anteil im Zuge der laufenden Aktienrückkäufe der Commerzbank diese Schwelle nicht überschreitet. Überdies könnte sie Aktien am Markt erwerben.

Vorstand und Aufsichtsrat der Commerzbank wollen die Angebotsunterlage prüfen, sobald die veröffentlicht ist.

Auf XETRA legt die Commerzbank-Aktie am Montag zeitweise 6,62 Prozent zu auf 31,55 Euro, während Titel von UniCredit in Mailand um 0,80 Prozent auf 62,99 Euro nachgeben.

Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX und DOW JONES