AKTIEN IM FOKUS 2: Ausblick schickt Sartorius und Stedim tiefer auf Talfahrt

(neu: Kurs, Experten und Details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschende Jahresziele von Sartorius (Sartorius vz) haben das Papier des Labor- und Pharmazulieferers am Dienstag belastet. Nach einem zunächst starken Auftakt mit einem Sprung auf 245,50 Euro ging es für die im MDAX notierte Vorzugsaktie rasch abwärts.

Um die Mittagszeit stand ein Minus von 3,2 Prozent auf 227,40 Euro zu Buche, womit die Aktie zurück ist auf dem tiefsten Stand seit Ende November. Seit dem 13-Monatshoch vom 8. Januar bei 267,70 Euro ist sie um 15 Prozent abgesackt.

Kaum besser erging es dem Papier der Tochter Sartorius Stedim Biotech an der Euronext in Paris. Der Kurs gab zuletzt um 3,3 Prozent auf 181 Euro nach. Seit dem Zwölfmonatshoch Anfang Januar bei 224 Euro hat es somit fast 20 Prozent eingebüßt.

Während die vorgelegten Zahlen zum Schlussquartal und dem Gesamtjahr von Analysten wie etwa Matthew Weston von der UBS als "solide" bezeichnet wurden, kam der Ausblick bei den Anlegern nicht gut an. "Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 war vorab ein zentrales Thema in den Diskussionen mit Investoren gewesen", erklärte Weston. Die nun bekannt gegebenen Ziele lägen mit Blick auf das obere Ende der angegebenen Spanne "leicht unter den Markterwartungen".

Richard Vosser von JPMorgan erwartet daher, dass die Jahresprognosen für Sartorius und deren französischer Biotechnologie-Tochter zu Kürzungen der durchschnittlichen Analystenschätzungen für das bereinigte operative Ergebnis von 4 bis 5 Prozent führen dürften.

Während er dies ansonsten nicht weiter kommentierte, schrieb der UBS-Analyst über den Ausblick, dass ihn die "relative Vorsicht des Managements" nicht überrascht habe. Schließlich gebe es Unsicherheiten hinsichtlich der Auftragslage für Bioprozessanlagen sowie auch mit Blick auf die langen Vorlaufzeiten, bis sich Aufträge in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlügen. "Selbst wenn der Auftragsbestand im ersten Halbjahr anzieht, werden diese Umsätze voraussichtlich erst im vierten Quartal verbucht."

Obendrein dürfte der erst seit Juli als Vorstandschef tätige Michael Grosse in seinem ersten vollen Jahr wohl die Erreichbarkeit der Ziele sicherstellen wollen, so Matthew Weston.

Von "bewusst breit angesetzten Umsatzzielen" sprach RBC-Analyst Charles Weston. Das untere Ende der Spanne berücksichtige dabei ein schwächeres Marktszenario, wobei Sartorius aber von einer sich fortsetzenden Erholung ausgehe, präzisierte er. Zudem verwies er darauf, dass die Branche nach der Durststrecke im Anschluss an die starke Corona-Zeit allgemein inzwischen zwar wieder auf Kurs sei, die Nachfrage nach Ausrüstung und Instrumenten aber dennoch bisher nicht wieder die langfristigen Wachstumsraten erreicht habe.

So sei für die Laborsparte nach wie vor Gegenwind spürbar, schrieb Analyst James Vane-Tempest von Jefferies. Das Marktumfeld sei 2025 trotz der in Fahrt gekommenen Erholung und der Rückkehr der Sparte zu Wachstum weiter schwierig geblieben. Negative Einflüsse durch Wechselkur- aber auch Zolleffekte sowie durch den Produktmix seien der Grund gewesen, und das dürfte auch 2026 noch so bleiben. Insgesamt bezeichnete aber auch der Jefferies-Experte die Prognose zwar als vorsichtig, sie lasse aber Spielraum für mehr im Jahresverlauf./ck/tav/jha/