BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
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15.07.2026 13:39:38
AKTIEN IM FOKUS 2: BASF zieht Chemiebranche mit nach unten
(neu: Kurse aktualisiert, weitere Branchenwerte ergänzt.)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit den Kursverlusten der BASF-Aktie sind auch andere deutsche Aktien aus dem Sektor unter Druck geraten. Während BASF am Mittag um 3,6 Prozent fielen, verloren auch WACKER CHEMIE 3,8 Prozent und LANXESS 4,2 Prozent. Anteilsscheine von Evonik gaben um 2,8 Prozent nach und Fuchs (FUCHS SE VZ) um 2,2 Prozent.
Ein Händler wies darauf hin, dass sich der Mittelwert des neuen Zielkorridors von BASF für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2026 mit 7,3 Milliarden Euro mit der Konsensschätzung am Markt decke. Mit Blick voraus könne sich allerdings die Nachfrage in einigen Segmenten abschwächen. Ein steigender Wettbewerbsdruck könne sich zudem negativ auf die Margen auswirken./bek/men
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