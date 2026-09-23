Palo Alto Networks Aktie

Palo Alto Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.09.2026 18:16:38

AKTIEN IM FOKUS 2: Bericht über Milliardenauftrag verstärkt guten Secunet-Lauf

(Neu: Secunet-Schlusskurs, US-Kurse)

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des IT-Sicherheitsunternehmens Secunet (secunet Security Networks) haben sich am Mittwoch nach einem Medienbericht über einen möglichen Großauftrag der Bundesregierung an die SDAX-Spitze gesetzt. Sie knüpften mit einem Tagesplus von bis zu 19 Prozent an ihre jüngste Rally an, die sie nun mit 255 Euro auf ein Hoch seit Juni 2023 trieb. Knapp darüber wäre sogar ein Hoch seit August 2022 möglich gewesen. Am Ende war das Tagesplus dann mit 248 Euro 15,6 Prozent groß.

Händler verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach die Bundesregierung die Kommunikationsnetze der Bundeswehr mit neuer Verschlüsselungstechnik für bis zu 1,7 Milliarden Euro modernisieren will. Der Haushaltsausschuss des Bundestages dürfte am Mittwoch grünes Licht geben für einen Rahmenvertrag mit Secunet. In einem ersten Schritt dürften Bestellungen für gut 100 Millionen Euro folgen.

Laut dem Börsianer würde dies mehr Transparenz in das Geschäft mit dem Bund bringen. Es zeichne sich eine umfangreiche, mehrjährige Auftragspipeline ab.

Die Secunet-Aktien setzten damit am Mittwoch ihre jüngste Rally fort. Nach den Mitte September aufgekommenen Sorgen um die Sicherheit von KI-Technologie haben die Anleger mit der Aktie zuletzt auch in Europa auf einen denkbaren Profiteur gesetzt. Die Secunet-Titel haben ihr September-Plus mittlerweile auf bis zu 42 Prozent ausgebaut.

Prominente Branchenvertreter hatten sich Mitte September skeptisch zum Thema KI und Sicherheit geäußert. Nach dem Schock eigenständiger KI-Hacking-Attacken äußerte sich der Chef des KI-Unternehmens Anthropic, Dario Amodei, besorgt zu den Gefahren durch einen KI-Schwarm, der in sechs bis zwölf Monaten in der Lage sein könnte, das Internet zu übernehmen. Er rief die Branche dazu auf, die Entwicklung von Modellen intensiver zu kontrollieren.

Die Sicherheitsdebatte hatte den an der Nasdaq-Börse konzentrierten US-Technologiesektor Mitte September zeitweise deutlich belastet, aber vergleichbare Titel aus den Vereinigten Staaten wie Okta, CrowdStrike oder Palo Alto (Palo Alto Networks) kräftig angetrieben - teilweise auf Rekordniveau. Deren Werte haben sich 2026 mittlerweile mehr als verdoppelt, während Secunet nun wieder ein Jahresplus von fast 34 Prozent erreicht hat.

Die Aktien der drei US-Unternehmen setzten ihren guten Lauf am Mittwoch fort. Zuletzt gewannen sie nochmals bis zu 4,4 Prozent an Wert./tih/mis/jha/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Palo Alto Networks Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CrowdStrike 230,55 5,44% CrowdStrike
Okta Inc 180,26 4,43% Okta Inc
Palo Alto Networks Inc 345,00 4,99% Palo Alto Networks Inc
secunet Security Networks AG 246,50 14,65% secunet Security Networks AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Minus in den Feierabend - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX beendet Handel leichter -- US-Börsen schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen