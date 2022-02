AKTIEN IM FOKUS 2: Börsenplan für Porsche treibt VW und Porsche SE stark an

(neu: Schlusskurse im 2. Absatz)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf einen Börsengang der VW-Sportwagentochter Porsche AG hat am Dienstag die Aktien von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und der VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE (Porsche SE Vz) zeitweise prozentual zweistellig nach oben getrieben.

In dem vor allem zu Handelsbeginn von der Russland-Ukraine-Krise belasteten Gesamtmarkt schnellten die Aktien der Porsche-Holding um mehr als elf Prozent auf 90,78 Euro nach oben. Sie waren Spitzenreiter im Dax (DAX 40) und erreichten den höchsten Stand seit Ende Oktober. Die Vorzugsaktien von Volkswagen gewannen knapp acht Prozent auf 188,70 Euro.

VW hatte im frühen Handelsverlauf an diesem Dienstag mitgeteilt, dass der Konzern mit seinem Großaktionär, der Porsche-Holding, in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Börsengang von Porsche sei. In der Beteiligungsgesellschaft Porsche-Holding bündeln die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch ihre Anteile am Konzerngeflecht.

Über einen möglichen Börsengang der Konzern-Renditeperle Porsche AG wird schon seit längerem spekuliert. Händler verwiesen darauf, dass das Thema bereits seit Langem immer wieder "gespielt" werde.

So hatte das "Handelsblatt" im Dezember unter Berufung auf Kreise berichtet, dass der Konzern unter dem Projektnamen "Phönix" ein separates Listing vorbereite, um Kapital für den Konzernumbau hin zur Elektromobilität einzunehmen. Die Familien Porsche und Piëch, die derzeit über die Holding Porsche SE die Stimmrechtsmehrheit am VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern bündeln, stünden als Käufer von Anteilen des Sportwagenbauers bereit, hatte es damals zudem geheißen.

Die Kaufempfehlung von Analyst Daniel Schwarz vom Investmenthaus Stifel etwa basiert auf einem solchen Szenario. Es würde ihm zufolge zwei Probleme lösen, die die kontrollierende Piech-Familie habe: Die geringe Bewertung von VW und die verlorene Kontrolle über die Porsche AG, ihren vorherigen Familienbetrieb. Die Bewertungsabschläge der Aktien könnten damit ein Ende finden.

Das erwartet auch Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect: "Durch den geplanten Börsengang dürfte der faire Wert einer VW-Aktie und damit auch einer Porsche-SE-Aktie stark steigen." Bisher sei der Sportwagenbauer Porsche nur ein Teil des Gesamtkonzerns. "Durch das IPO wird dieser Teil herausgelöst und der tatsächliche Wert an der Börse entsprechend bewertet." Zudem verwies er darauf, dass sich die Automarke Porsche in den vergangenen Jahren als "sehr krisenfest" erwiesen habe und vor allem im wichtigen Kernmarkt China für den VW-Konzern eine wichtige Rolle spiele./bek/he