QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
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21.07.2026 16:07:38
AKTIEN IM FOKUS 2: Danaher enttäuscht Anleger - Auch Sartorius-Kurs leidet
(neu: Kurse mit Danaher im offiziellen Handel, Analystenstimmen)
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Der Quartalsbericht von Danaher hat im Diagnostikbereich am Dienstag international eine Welle der Enttäuschung ausgelöst. Mit einem Kursrutsch um 14 Prozent bei Danaher gerieten in Frankfurt auch die Sartorius (Sartorius vz)-Titel schwer unter Druck. Erschreckt wurden die Anleger von der operativen Entwicklung vor allem im Bioprocessing-Geschäft, in dem auch Sartorius stark engagiert ist.
Die im MDAX notierten Anteile des Göttinger Labor- und Pharmazulieferers sackten um bis zu 12 Prozent ab und näherten sich mit 208 Euro ihrem Juni-Tief. Charttechnisch trübt sich das Bild für den Kurs erheblich ein, da von der 200-Tage-Linie bis zur 21-Tage-Linie gleich vier wichtige Durchschnittslinien unterschritten wurden. Auch die beiden DAX-Werte QIAGEN und Merck KGaA (Merck) gerieten im deutschen Leitindex mit bis zu 3,3 Prozent unter die größten Verlierer.
Experten waren sich einig, dass Danaher im zweiten Quartal umsatz- und gewinnseitig die Erwartungen dank der Life-Science- und Diagnostikgeschäfte übertraf. "Nicht gut", titelte aber Tycho Peterson von Jefferies Research mit Blick auf das Bioprocessing-Geschäft von Danaher. Laut Casey Woodring von JPMorgan kam es in diesem zu einer Enttäuschung wegen der zeitlichen Abwicklung von Kundenprojekten. Enttäuschung äußerten auch Experten zum Umsatzausblick auf das dritte Geschäftsquartal.
Für den Kurseinbruch findet Dan Leonard von RBC eine Erklärung, da er den Bereich Bioprocessing als derzeit tragende Säule der von ihm mit "Outperform" bewerteten Danaher-Aktien bezeichnete. Er hält die weiteren Perspektiven des Unternehmens aber für intakt und geht davon aus, dass ab 2027 wieder ein höheres Umsatzwachstum erzielt wird. Der Experte sieht daher in der Aktienschwäche eine Kaufgelegenheit./tih/ajx/jha/
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