Siltronic Aktie

Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.08.2026 18:26:38

AKTIEN IM FOKUS 2: Deutsche KI- und Chipwerte leiden unter Gewinnmitnahmen

(neu: Schlusskurse in Frankfurt, Nasdaq-Kurse, Experte zu Anleiherenditen)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Schlepptau der Asien-Börsen und belastet von der unter Druck geratenen New Yorker Nasdaq hat es am Dienstag auch bei deutschen Werten mit KI-Fantasie Gewinnmitnahmen gegeben. Der europäische Index des Technologiesektors sackte um 2,7 Prozent ab, nachdem er zuletzt den höchsten Stand seit Juni erreicht und sich dem etwa zwei Monate alten Rekord genähert hatte.

Unter den deutschen Einzelwerten fielen die Papiere von Siemens Energy um mehr als fünf Prozent zurück, nachdem sie in den vergangenen Tagen auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juli gestanden hatten. Noch etwas stärker unter Druck gerieten Titel aus dem Chipsektor, angeführt von Infineon mit minus 7,6 Prozent und den Zulieferern Suss, Aixtron (AIXTRON SE) und Siltronic mit Abgaben von bis zu 8,7 Prozent.

Am Dienstag war die derzeit für Technologie wegweisende Börse in Südkorea nach dem dort verlängerten Wochenende nicht den Sektorgewinnen vom Vortag gefolgt. Nachdem sich am Vorabend die US-Börse Nasdaq schon nicht im Plus halten konnte, ging es dort am Dienstag dann auch deutlich bergab. Börsianer zeigten sich zuletzt ohnehin überrascht vom bislang positiven Börsentrend im August, der die sonst übliche Saisonalität im Spätsommer durchkreuzt.

Den Gesamtmarkt belasteten am Dienstag die größer werdende Attraktivität von Anleihen als konkurrierende Anlagemöglichkeit. Marktanalystin Daniela Hathorn von Capital.com machte dies am starken Anstieg langfristiger Renditen von Staatsanleihen fest. Treiber dafür seien anhaltende Inflationsrisiken, eine hohe staatliche Kreditaufnahme und zusätzlicher Kapitalbedarf im Zusammenhang mit dem KI-Investitionsboom.

Im Tech-Sektor können Anleger die Sorgen, dass sich die hohen Investitionen in KI-Technologien letztlich lohnen werden, außerdem nicht ganz verdrängen. Der Marktbeobachter Stephen Innes wies auf entstehende Kreditrisiken durch die entstehenden Finanzierungslasten hin. Vor diesem Hintergrund könne es Jahre dauern, bis klar sei, ob die Umsatzkurve steil genug ansteigen werde, um die Verbindlichkeiten zu decken.

Auch in den USA gab es vor diesen Hintergründen auch Gewinnmitnahmen bei den zuletzt stark erholten Werten mit KI-Fantasie, die vor allem aus dem Chip- und Speicherbereich kommen. Von NVIDIA über Micron (Micron Technology) bis hin zu Marvell Technology und dem Speicherhersteller SanDisk reichten die Verluste in New York von zwei bis acht Prozent./tih/ag/jha/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siltronic AG

mehr Analysen
03.08.26 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Siltronic Buy UBS AG
31.07.26 Siltronic Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Siltronic Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 38,74 -8,29% AIXTRON SE
Infineon AG 57,54 -6,92% Infineon AG
Micron Technology Inc. 811,80 -7,16% Micron Technology Inc.
Siemens Energy AG 154,82 -4,75% Siemens Energy AG
Siltronic AG 83,70 -6,32% Siltronic AG

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 311,76 -1,25%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen