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18.09.2026 11:45:39

AKTIEN IM FOKUS 2: Infineon und Siltronic nach Analystenlob begehrt

(Neu: Xetra-Kurse, UBS zu Siltronic, Nvidia-Aussagen, Gesamtmarkt-Einordnung)

FRANKFURT/NEW YORK/SEOUL (dpa-AFX) - Die Empfehlung der Investmentbank Oddo BHF hat die am Vortag noch lahmen Infineon-Aktien (Infineon) am Freitag wieder in Gang gebracht. Nachdem sie am Donnerstag dem erholten Umfeld in der globalen Chipbranche nicht gefolgt waren, kehrten sie nun mit gut 4 Prozent Plus über ihre exponentielle 200-Tage-Linie zurück.

Rückenwind kommt von den internationalen Börsen: In Asien nahmen die Kurse die Vortagesrally der Nasdaq-Börse auf, die am Freitag nochmals höher erwartet wird. Zum Beispiel waren die Titel des Chipriesen SK hynix in Seoul sehr deutlich gestiegen. Am Markt wurde dies mit optimistischen Aussagen des Nvidia-Chefs Jensen Huang zum Chipabsatz im kommenden Jahr begründet. Die Nvidia-Aktien knüpfen in den USA vorbörslich mit einem Prozent Plus an ihre Vortagesgewinne an.

Die Branchenstimmung hellt sich auf, nachdem man Anfang der Woche noch die Sorge hatte, dass der KI-Ausbau überhandnimmt und Sicherheitsrisiken mit sich bringt. Zuletzt gab es aber beruhigende Stimmen, dass dies eher mehr Rechenleistung erforderlich macht als weniger. Dies wirkte sich am Freitag dann auch stützend auf die Aktien der deutschen Chip-Branchenausrüster JENOPTIK, Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) sowie Aixtron (AIXTRON SE) aus.

Besonders deutlich legten zu Wochenschluss an der Frankfurter Börse die Siltronic-Papiere mit gut 8,5 Prozent zu. Sie profitierten davon, dass die Schweizer Großbank UBS ihnen mit einem 120-Euro-Ziel noch viel Potenzial zutraut, obwohl der Kurs in diesem Jahr schon um mehr als die Hälfte zugelegt hat. Analyst Harry Blaiklock geht beim Waferhersteller von höheren Durchschnittspreisen aus. Der Markt werde bei starkem Wachstum knapper.

Die "Outperform"-Empfehlung von Infineon begründete der Oddo-Analyst Stephane Houri mit der jüngsten Kurskorrektur, die die Bewertung wieder attraktiver gemacht habe. Im Juni hatten die Infineon-Aktien mit knapp 89 Euro noch ihr höchstes Niveau seit 26 Jahren erreicht, seither aber bis zu 40 Prozent an Wert verloren. Hervorragende Aussichten für 2027 seien aber kaum zu ignorieren, schrieb der Experte nach einer Roadshow in Paris.

Geht es nach den Experten von Index-Radar, ist die Botschaft der jüngsten Branchengewinne klar. "Die Musik spielt derzeit wieder bei den Technologiewerten, insbesondere bei den Schwergewichten und im Chipsektor", hieß es. Die Branchengewinne wirkten zu Wochenschluss in Europa den Abgaben am breiten Aktienmarkt entgegen.

Am Gesamtmarkt sorgen Börsianern zufolge die anstehenden Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern für Unsicherheit. Diese könnten auch für die politische Zukunft von Kanzler Friedrich Merz (CDU) entscheidende Bedeutung haben. Seit Tagen wird darüber debattiert, ob er sich im Amt halten kann. Positiv wirkt sich dagegen für die Stimmung der anhaltende Rückgang der zuvor stark gestiegenen Ölpreise aus./tih/ag/stk

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