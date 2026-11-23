Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
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23.11.2026 16:25:38
AKTIEN IM FOKUS 2: KI-Aktien ziehen an - Nvidia-Chef kehrt zurück
(neu: Jensen Huangs Rückkehr zu Nvidia, Analysten, Kurse aktualisiert)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die überraschende Rückkehr Jensen Huangs auf den Chefsessel des KI-Chipgiganten Nvidia hat die Kurserholung im Technologiesektor am Montagnachmittag befeuert. Im DAX lagen mit Infineon, Siemens Energy und HOCHTIEF drei Profiteure des zuletzt in arge Zweifel gezogenen KI-Booms vor mit Kursgewinnen von 5,6 bis 7,7 Prozent. Bei Infineon half zusätzlich eine Kaufempfehlung des Analysehauses Rothschild & Co Redburn.
Nvidia (NVIDIA) hat in einer überraschenden Kehrtwende seinen Mitbegründer Jensen Huang an die Spitze des Unternehmens zurückgeholt. Mit sofortiger Wirkung solle er wieder die Aufgaben als Präsident und Firmenchef übernehmen, teilte das Unternehmen mit. Auch solle Huang wieder in den Verwaltungsrat einziehen. Das Gremium habe nach mehreren Gesprächen und Treffen mit Huang einstimmig für die Wiedereinsetzung gestimmt und sei von dessen Führungsqualifikationen überzeugt.
"Die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang könnte den fragilen Märkten ein Signal der Stabilität liefern", schrieb Chefanalyst Timo Emden vom Broker Captrader in einer ersten Reaktion. Die Anleger sähen einen Silberstreif an einem zuletzt trüben Börsenhimmel. Huangs Rückkehr könne mehr als nur ein symbolisches Ereignis sein, sondern verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor zurückbringen und den nervösen Schaukelbörsen zumindest vorübergehend Orientierung geben.
Auch in der zweiten deutschen Börsenliga, dem MDAX, setzten sich weitere Technologiewerte an die Spitze, mit teils noch deutlicheren Aufschlägen als im Dax. Die Kursgewinne von Siltronic, Aixtron (AIXTRON SE), Suess Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) und JENOPTIK reichten von 8,6 bis zu 14 Prozent. Die Unternehmen gelten als direkte oder mittelbare Profiteure Künstlicher Intelligenz und deren technischer Voraussetzungen, vorwiegend in der Halbleiterindustrie.
Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang zeige, wie stark der KI-Börsenboom nach wie vor von ihm allein abhänge, merkte Analyst Sam North vom Broker Etoro an. Er verwies auf den Kurssprung der Nvidia-Aktie um ein Drittel nach oben. Dieser lege nahe, dass Anleger die Unsicherheit nach Huangs Abgang nun rasch wieder auspreisten. "Gleichzeitig macht die breite Erholung im Technologiesektor deutlich, welchen Einfluss das Unternehmen auf die gesamte KI-Branche hat". Mit dem Gründer wieder an der Spitze hätten Anleger einen gewichtigen Grund, den Ausverkauf der vergangenen Woche neu zu bewerten./bek/jsl/stk
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